Выращивание льна могут возобновить в Псковской области

Жители Псковской области предложили возобновить производство льна в Псковской области. Тему сельского хозяйства обсуждали на конкурсе «Ветеранское подворье» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

Ветераны из Дедовичского района представили главе региона продукцию своего подворья. Они вручили Ведерникову букет из льна и выразили желание возобновить производство льна в Псковской области. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Кроме того, на конкурсе ветераны рассказали губернатору о выращивании необычных сортов овощей, угостили Ведерникова виноградом и подарили ему домашнее варенье.

В конкурсе принимали участие 37 ветеранских хозяйств из 25 районов области.