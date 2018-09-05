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Проект реставрации церкви Нерукотворного Образа подготовят в Пскове

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Церковь Нерукотворного Образа на улице Первомайской в Пскове планируют отреставрировать. Проектно-сметную документацию для реализации проекта разработают за 2,5 млн рублей. Госконтракт на проектирование уже заключен.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, подрядчик должен будет провести инженерные исследования объекта и подготовить конструктивные архитектурные решения по реставрации церкви из известняковой плиты. Об этом пишет Псковская Лента Новостей.

Церковь Нерукотворного Образа является памятником архитектуры XV–XVII веков федерального значения. Она имеет одну главу и мощный одноапсидный и бесстолпный четверик. Светелка и керамический пол не имеют аналогов в архитектурном наследии Пскова. Внутри церкви сохранились древние фрески, но после долгого забвения памятник архитектуры нуждается в реставрации.

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