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Власти Кубани предлагают инвесторам отреставрировать домик Романовых

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Власти Краснодарского дома ищут инвестора для реставрации охотничьего дома династии Романовых. Он расположен в поселке Псебай Мостовского района.

По словам депутата Госдумы Натальи Костенко, домик находится в удручающем состоянии. Проект по его восстановлению может быть включен в Стратегию «Кубань-2030», главное направление которой — повышение туристической привлекательности этого района Предгорья.

Костенко отметила, что после революции 1917 года домик успел побывать и административным зданием, и строительной организацией, и швейной фабрикой. Сейчас же он просто заброшен.

В свою очередь глава краевого управления госохраны объектов культурного наследия Роман Семихатский напомнил, что еще два года назад был разработан проект реставрации домика стоимостью 31 млн рублей. Однако власти не смогли найти организацию, которая готова была вложить деньги в возрождение исторического памятника, передает ИА «Кубанские новости».

Охотничий дом площадью 259,1 кв. м состоит из 11 комнат. Он стоял в центре хозяйственного комплекса со спальным корпусом, столовой, тиром и прудом. В этот дом внук императора Николая Первого — Великий князь Сергей Михайлович Романов — приезжал два-три раза в год для охоты.

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