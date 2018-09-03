Прямой эфир

Фестиваль уличного вязания пройдет в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Псковской области примут участие в фестивале уличного вязания. В рамках мероприятия мастера украсят «чехлами» деревья, фонари и скамейки.

Фестиваль будет проходить на площадках музея-заповедника «Изборск», Музея истории Печор и Музея-усадьбы народа сето в Сигово. Участники подготовят вязаные арт-объекты и проведут мастер-классы по различным техникам вязания. Организаторы уточняют, что уличное вязание подразумевает украшение фонарных столбов, фрагментов заборов, деревьев и скамеек вязаными изделиями. Об этом пишет ИА FlashNord.

Фестиваль состоится 8 сентября. Арт-объекты можно будет увидеть до конца месяца, а 15 сентября лучший объект выберут с помощью интернет-голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль Garden объединит российских и зарубежных шеф-поваров
Фестиваль исторических садов пройдет в Царицыно

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017