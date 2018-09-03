Фестиваль уличного вязания пройдет в Псковской области

Жители Псковской области примут участие в фестивале уличного вязания. В рамках мероприятия мастера украсят «чехлами» деревья, фонари и скамейки.

Фестиваль будет проходить на площадках музея-заповедника «Изборск», Музея истории Печор и Музея-усадьбы народа сето в Сигово. Участники подготовят вязаные арт-объекты и проведут мастер-классы по различным техникам вязания. Организаторы уточняют, что уличное вязание подразумевает украшение фонарных столбов, фрагментов заборов, деревьев и скамеек вязаными изделиями. Об этом пишет ИА FlashNord.

Фестиваль состоится 8 сентября. Арт-объекты можно будет увидеть до конца месяца, а 15 сентября лучший объект выберут с помощью интернет-голосования.