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Фестиваль исторических садов пройдет в Царицыно

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Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Фестиваль исторических садов пройдет в Царицыно с 31 августа по 9 сентября. На мероприятии можно будет увидеть более 20 парков в миниатюре из разных стран и эпох.

Свои творческие работы на конкурс фестиваля представят ландшафтные дизайнеры, художники и архитекторы. Праздник пройдет в Воздушных садах — исторической части Царицынского парка, неподалеку от станции метро «Орехово».

Торжественное открытие фестиваля организовал департамент культуры Москвы. В день открытия на площадке фестиваля около тематических цветников гостей ждут три музыкальных зоны, каждая из которых будет представлена отдельной программой. На малых сценах прозвучат всем известные произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Баха, романтические мелодии Фредерика Шопена.

Во второй день фестиваля, 1 сентября, гостей ждет тематическая программа «День НЕО-классики», которая будет представлена оперными выступлениями солистки Большого театра Ксении Дежневой и солиста Молодежной программы Большого театра Давида Посулихина, выступлением инструментального коллектива Katrin Electro-show.

2 сентября в Царицыно состоится программа «День джаза». На музыкальных площадках выступят джазовые коллективы Jazz band MOVE и Bridge Brothers Band.

Вечером организаторы подарят гостям выступления участницы проекта «Голос-2» Этери Бериашвили, Российского квартета саксофонистов, Мари Карне и Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

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