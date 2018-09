Фестиваль Garden объединит российских и зарубежных шеф-поваров

9 и 10 сентября в Москве и Калужской области пройдет международный фестиваль Garden, основанный Иваном и Сергеем Березуцкими. Он призван объединить передовых российских и иностранных шеф-поваров и продемонстрировать высокий уровень российской гастрономии.

Главными событиями обоих дней станут ужины от команды российских и иностранных шефов. Первый пройдет на ферме в Калужской области, а второй — в московском ресторане Twins Garden, говорится в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

В приготовлении большого ужина на ферме Twins Farm примут участие как российские, так и зарубежные участники фестиваля. Каждый приготовит по одному блюду. Все позиции будут подаваться «из-под ножа» — то есть без применения современных гаджетов, с помощью только ножей, гриля и русской печи. Ужин сервируют на 70 человек.

Ужин в ресторане будет готовиться из тех же фермерских продуктов, но уже с применением передовых технологий. Его будут готовить братья Березуцкие и три иностранных шеф-повара. Свое участие подтвердили Альберт Адриа (Испания), Кристиан Бауман (Дания) и Освальдо Олива (Мексика).

Главная цель фестиваля — на деле показать, насколько правильно и важно сохранять чистоту вкуса и натуральность продукта, к чему сейчас и стремится весь прогрессивный гастрономический мир, заявили организаторы Gardens.

Братья-близнецы Иван и Сергей Березуцкие работали в ведущих российских и зарубежных ресторанах. C 2014 года братья работают вместе, сейчас они являются шеф-поварами ресторана Twins Garden. В 2018 году ресторан занял 72-е место в престижном международном рейтинге The world's 50 best restaurants.