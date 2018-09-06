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Полиция задержала обстрелявшего кандидата в губернаторы Московской области мужчину

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Фото: Depositphotos
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Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции мужчину, которого подозревают в стрельбе в кандидата в губернаторы Московской области от «Альянса зеленых» Лилию Белову. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщили в управлении МВД по Сергиево-Посадскому району.

Общественные наблюдатели не выявили значительных нарушений
Лидерами по числу сообщений о возможных нарушениях стали Москва, а также Ивановская и Московские области

Стрельба произошла накануне в деревне Мехово в ходе встречи кандидата в губернаторы с избирателями. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские установили, что житель Ярославля, водитель автомобиля «Лада», произвел выстрел в воздух. По предварительной информации, стрельба велась из травматического пистолета.

В отношении мужчины составили протокол по статье о стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах.

Инцидент произошел в среду вечером, когда Лилия Белова проводила встречу с избирателями в деревне Мехово Сергиево-Посадского района. Сначала в группу людей въехала «Газель». За ней ехал легковой автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов в сторону Беловой. Кандидат в губернаторы написала заявление в полицию.

На пост губернатора Подмосковья претендуют шесть кандидатов. Выборы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября, напоминает НСН. Избирательные участки в Московской области будут работать с 8:00 до 20:00 мск.

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