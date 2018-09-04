Прямой эфир

Региональные политики ответили на обращение Союза вкладчиков России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Региональные политики ответили на обращение Союза вкладчиков России и выступили в защиту вкладчиков, лишившихся сбережений в результате отзыва лицензий у банков.

Кандидат в губернаторы Псковской области от Партии роста Игорь Романов предложил «усилить контроль над Агентством по страхованию вкладов, поскольку оно создано, чтобы гарантировать компенсации тем, кто теряет средства». «Нужно спросить у председателя Госдумы, почему не проводились парламентские расследования таких случаев», — заявил он.

В свою очередь, кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР, депутат саратовского областного парламента Дмитрий Пьяных предложил сделать Центробанк подотчетным нижней палате парламента.

«Депутаты представляют интересы граждан, поэтому если люди страдают от какого-либо органа, то Госдума имеет право и должна решать эти вопросы в рамках своих полномочий», — объяснил Пьяных.

Ранее Союз вкладчиков направил кандидатам обращения, в которых спросил, как потенциальные руководители регионов и депутаты будут решать проблему с компенсацией их вкладов. По закону в случае отзыва лицензии у банка вкладчик получает по страховке 1,4 млн рублей. Те, у кого вклад превышал эту сумму, вносятся в первую очередь реестра кредиторов, но полный возврат вклада им не гарантирован.

«Текущая ситуация требует от вновь избранной региональной власти положить конец разорению «среднего класса» Банком России и выйти с законодательной инициативой о проведении референдума по изменению конституционного статуса регулятора (подчинив его правительству России)», — говорится в обращении Союза вкладчиков к кандидатам.

Союз вкладчиков представляет интересы пострадавших физических и юридических лиц после отзыва лицензий у банков. Всего с 2013 года ЦБ лишил права работы более 300 банков. По данным союза, при этом пострадало свыше 247 тыс. физических лиц, у которых в банках с отозванной лицензией «сгорело» около 440 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшие от краха банков вкладчики смогут подать заявление в АСВ через интернет
Вкладчики банков с отозванной лицензией будут бороться с АСВ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017