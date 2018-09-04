Региональные политики ответили на обращение Союза вкладчиков России и выступили в защиту вкладчиков, лишившихся сбережений в результате отзыва лицензий у банков.

Кандидат в губернаторы Псковской области от Партии роста Игорь Романов предложил «усилить контроль над Агентством по страхованию вкладов, поскольку оно создано, чтобы гарантировать компенсации тем, кто теряет средства». «Нужно спросить у председателя Госдумы, почему не проводились парламентские расследования таких случаев», — заявил он.

В свою очередь, кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР, депутат саратовского областного парламента Дмитрий Пьяных предложил сделать Центробанк подотчетным нижней палате парламента.

«Депутаты представляют интересы граждан, поэтому если люди страдают от какого-либо органа, то Госдума имеет право и должна решать эти вопросы в рамках своих полномочий», — объяснил Пьяных.

Ранее Союз вкладчиков направил кандидатам обращения, в которых спросил, как потенциальные руководители регионов и депутаты будут решать проблему с компенсацией их вкладов. По закону в случае отзыва лицензии у банка вкладчик получает по страховке 1,4 млн рублей. Те, у кого вклад превышал эту сумму, вносятся в первую очередь реестра кредиторов, но полный возврат вклада им не гарантирован.

«Текущая ситуация требует от вновь избранной региональной власти положить конец разорению «среднего класса» Банком России и выйти с законодательной инициативой о проведении референдума по изменению конституционного статуса регулятора (подчинив его правительству России)», — говорится в обращении Союза вкладчиков к кандидатам.

Союз вкладчиков представляет интересы пострадавших физических и юридических лиц после отзыва лицензий у банков. Всего с 2013 года ЦБ лишил права работы более 300 банков. По данным союза, при этом пострадало свыше 247 тыс. физических лиц, у которых в банках с отозванной лицензией «сгорело» около 440 млрд рублей.