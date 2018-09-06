Росстат зафиксировал значительное снижение числа разводов в России за 10 лет

Число разводов в России сократилось на 15% за последние 10 лет, указано в исследовании Росстата.

Как передает RT, в первом полугодии 2018 года свои браки в стране расторгли 295 471 пара, причем в 2008 году этот показатель за аналогичный период составлял 345 827.

Вместе с тем «Известия» 6 сентября писали, что за семь месяцев 2018 года число заключенных браков сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, такое явление может быть связано с демографическим провалом 1990-х годов и отсутствием финансовой стабильности в жизни молодежи.

Накануне британское издание Daily Mail опубликовало список самых ненавистных современных свадебных трендов. Рейтинг возглавило «скучное» платье без бретелек, которое «не выражает индивидуальности невесты».