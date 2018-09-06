Прямой эфир

Россияне стали реже заключать браки

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За семь месяцев 2018 года в России поженились на 12% пар меньше, чем за тот же период годом ранее. «Известия» ознакомились с данными Росстата, согласно которым граждане стали реже заключать браки.

Супругам-иностранцам запретят покидать семью
В Госдуме рассмотрят законопроект, направленный против фальшивых браков с целью получения разрешения на проживание в России

Эксперты связывают это с демографическим провалом 1990-х годов и отсутствием финансовой стабильности в жизни молодежи. Также россияне откладывали свадьбы на время чемпионата мира по футболу ввиду отсутствия свободных площадей для проведения праздника.

Тенденция к снижению наметилась еще четыре года назад. Незначительные улучшения были зафиксированы лишь в 2017 году. Низкое количество браков в 2016 году объясняется, помимо прочих причин, его високосным характером и связанной с этим несчастливой приметой.

Рекордное количество семейных пар за все время наблюдений было зафиксировано Росстатом в 1960 году. По мнению экспертов, таких показателей удалось достичь благодаря более традиционному отношению к браку и осуждению обществом сожительства без штампа в паспорте.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

В России сократилось количество браков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодоженов хотят обязать заключать брачный контракт
Свадебный бум ожидается в Москве 18 августа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017