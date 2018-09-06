Россияне стали реже заключать браки

За семь месяцев 2018 года в России поженились на 12% пар меньше, чем за тот же период годом ранее. «Известия» ознакомились с данными Росстата, согласно которым граждане стали реже заключать браки.

Эксперты связывают это с демографическим провалом 1990-х годов и отсутствием финансовой стабильности в жизни молодежи. Также россияне откладывали свадьбы на время чемпионата мира по футболу ввиду отсутствия свободных площадей для проведения праздника.

Тенденция к снижению наметилась еще четыре года назад. Незначительные улучшения были зафиксированы лишь в 2017 году. Низкое количество браков в 2016 году объясняется, помимо прочих причин, его високосным характером и связанной с этим несчастливой приметой.

Рекордное количество семейных пар за все время наблюдений было зафиксировано Росстатом в 1960 году. По мнению экспертов, таких показателей удалось достичь благодаря более традиционному отношению к браку и осуждению обществом сожительства без штампа в паспорте.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

В России сократилось количество браков