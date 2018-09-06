Директор Пушкинского музея рассказала о росте доходов

За последние пять лет доходы Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина от платных услуг выросли на 20%. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак.

«Это, в общем, очень много, и по результату, конечно, половина гигантского бюджета, который мы зарабатываем сами, — это наши достижения», — заявила она в интервью ТАСС.

«Думаю, что это не предел. Во всяком случае, мы себя настраиваем на расширение круга возможностей, которые позволяют нам это делать», — добавила она.

По словам Лошак, сейчас у музея есть ограничение по количеству посетителей — он не может принять больше 1,3 млн человек в год, это связано с риском для здания. Эта цифра может увеличиться после того, как в полном объеме заработает музейный городок, а главное здание будет реконструировано. Его закрытие намечено на 2021 год. Директор музея подчеркнула, что работы планируется завершить в очень сжатые сроки — около 3,5 лет.

В начале сентября в Пушкинском музее в рамках Года Японии в России открылась выставка японского искусства. В ней представлены 135 работ лучших мастеров.