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«Мону Лизу» да Винчи могут выставить в Пушкинском музее

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Руководство ГМИИ им. А.С. Пушкина обратится к представителям парижского Лувра с просьбой разрешить экспозицию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») в Москве. Об этом заявила директор музея Марина Лошак.

Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен сообщила в интервью на радио Europe 1, что руководство Лувра может разрешить показ одной из самых известных картин да Винчи в музеях мира.

«Уже была одна история в жизни музея, когда был совершен этот шаг», — приводит ТАСС слова Марины Лошак. Она отметила, что Пушкинский музей направит Лувру соответствующую просьбу. «Я считаю, что это потрясающе», — призналась директор музея.

Шедевр итальянского мастера покидал стены Лувра после Второй мировой войны лишь дважды — в 1963 году картина была выставлена в США, а в 1974 году — в Японии и СССР.

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