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Под шедевром Модильяни нашли записанный портрет

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Фото: Depositphotos.com/ViktoriaSapata
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В лондонской галерее Тейт под шедевром кисти Амедео Модильяни нашли его более раннюю работу. Как установили искусствоведы, картина «Портрет девушки» была написана поверх другого портрета. 

Причем, если имя героини «верхней» картины до сих пор не установлено, то в скрытом изображении знатоки увидели портрет писательницы, поэтессы и журналистки Беатрис Гастингс. Художника связывал с этой женщиной двухлетний бурный роман, но после разрыва в 1916 году он, видимо, захотел в буквальном смысле «стереть» воспоминание об этих отношениях, пишет The Guardian.

«Очень часто, когда холст используется заново, увидеть изначальный рисунок невозможно. Восхитительно, что мы смогли этого добиться», — цитирует газета куратора коллекции международного искусства Нэнси Айрисон.

Как писал iz.ru, новые технологии помогли ученым найти под картиной Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках» перевернутый вверх ногами пейзаж неизвестного художника. 

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