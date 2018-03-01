Париж намерен показать «Джоконду» в разных музеях мира

Портрет «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи может временно покинуть Лувр, чтобы демонстрироваться в других музеях, считает министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

«Я встречаюсь с директором Лувра сегодня, и мы будем об этом говорить. Мы серьезно изучим этот вопрос. Почему картина должна находиться в одном месте, а не быть доступной для всех в разных местах?» — заявила она в эфире радиостанции Europe 1.

В этой связи она напомнила, что недавно власти страны решили передать на время Великобритании памятник средневекового искусства — гобелен из Байё. Раритет не вывозился из Франции последние 950 лет.

«Мона Лиза» хранится в Лувре, последние 12 лет для ее экспозиции выделен отдельный зал. Раритет покидал музей трижды — в 1963 году «Джоконда» побывала в США, а в 1974 году — в Японии и СССР (экспонировал картину Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).

Одним из кандидатов на временное размещение полотна Леонардо да Винчи является музей Лувр-Ланс, расположенный в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.