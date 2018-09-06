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Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Администрация Тайваня открыла безвизовый въезд для россиян. Об этом сообщило агенство Bloomberg в четверг, 6 сентября.

С 6 сентября этого года по 31 июля 2019 года граждане РФ смогут приехать на остров и находиться там до 14 дней без оформления визы, уточняет ТАСС.

Пекин считает Тайвань территорией КНР и Россия признает это. На самом острове заявляют о своей независимости с 1949 года.

3 августа стало известно, что китайские власти выступают категорически против планов США по усилению военных контактов с Тайванем. Любые попытки Тайбэя взаимодействовать с Вашингтоном в обход Пекина приведут к еще большему осложнению отношений между материковым Китаем и островом, предупредили в КНР.

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