Тайвань примет английский язык в качестве официального

Английский язык станет официальным на Тайване в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Китайской Республики на Тайване Уильям Лай.

Как сообщает Hong Kong FP, такие меры нацелены на повышение уровня владения языком среди тайваньцев, что поможет жителям острова найти работу за рубежом.

В частности, власти острова рассчитывают построить по всей стране двуязычные школы, где английский язык будут преподавать с первых классов.

В 2016 году служба образовательного тестирования (ETS) сообщила, что Тайвань входит в 10-ку аутсайдеров по знанию английского языка. Средняя оценка тайваньских студентов, сдававших тест на знание английского языка на уровне международного делового общения, лишь 40-я из 49 тестируемых стран.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но материковый Китай считает остров своей провинцией. Тайбэй не признает «принцип единого и неделимого Китая» и претендует на независимость от КНР.