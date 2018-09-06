Названы самые посещаемые музеи мира

Специалисты сайта о путешествиях TripAdvisor составили список самых посещаемых музеев мира.

При составлении рейтинга из 25 музеев эксперты основывались на отзывах посетителей, пишет телеканал «Звезда».

Самым популярным признан Музей Орсе во Франции. Он обогнал знаменитый Лувр, который занял лишь седьмую строчку рейтинга.

Вторым по посещаемости стал Национальный мемориал и музей 11 сентября, а третьим — Метрополитен-музей, оба находятся в США. На четвертой позиции разместился Британский музей в Лондоне. Топ-5 замыкает Музей Прадо в Испании.

Российские музеи также представлены в списке. Так, Эрмитаж в Санкт-Петербурге стал 15-м по посещаемости музеем мира.

3 сентября в результате пожара в Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии, в котором находились почти 20 млн экспонатов. По словам президента Бразилии Мишела Темера, ущерб от пожара в музее «невозможно оценить».