Китай создал аналог российских двигателей АЛ-31Ф

Аналог российских двигателей АЛ-31Ф создали в КНР для первого китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20. Об этом в среду, 5 сентября, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

«Ожидается, что (двигатель. — iz.ru ) WS-15 будет готов к широкомасштабной установке на J-20 до конца этого года», — пишет издание.

Ранее у самолета-невидимки были проблемы с двигателем.

Прототипы Chengdu J-20 изначально получали российские двигатели серии АЛ-31Ф, поставленные по контракту.

Сейчас на вооружение в мире принимаются истребители пятого поколения. Кроме китайского J-20 это американские F-22 Raptor, F-35A/B. Российские истребители пятого поколения Су-57 сейчас проходят испытания. Их поставки по контракту с Минобороны ожидаются уже в 2019 году.

28 августа сообщалось, что Китай построил четвертую сборочную линию по производству истребителей пятого поколения J-20.