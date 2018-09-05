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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Верхней Пышме

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В Верхней Пышме Свердловской области 5 сентября состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он предназначен для учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и других видов спорта на льду.

На льду нового спортивного объекта смогут заниматься до 50 человек одновременно. Рядом с ледовым полем расположены зоны ожидания, раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Помимо этого, в спорткомплексе разместили спортивный и тренажерный залы, сообщает ИА «Ура.ру».

С открытием нового ледового дворца молодых хоккеистов и всех жителей города поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что это вторая ледовая арена, построенная в городе за последние пять лет.

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