Новый ледовый дворец открыли во Владимире

Во Владимире открыли новый Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках. Комплекс был открыт в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. Стоимость реализации проекта составила 400 млн рублей.

Площадь нового спортивного комплекса составляет почти 5 тыс. кв. м. На первом этаже дворца разместили ледовое поле площадью 2810 кв. м, выставочный, спортивный и тренажерные залы, а также вспомогательные помещения. На втором этаже были устроены хореографический класс, административные и вспомогательные помещения, сообщает ИА «Владимирские новости».

Пропускная способность дворца более 1,4 тыс. человек в день, при этом на ледовой арене одновременно могут заниматься до 50 человек. При массовых катаниях каток вмещает до 80 посетителей.

Ледовый дворец построен в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». Стоимость проекта составила почти 400 млн рублей, из которых 200 млн рублей были направлены из федерального бюджета.