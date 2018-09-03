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Ремонт культурно-спортивного комплекса завершился в брянской Путевке

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В поселке Путевка Брянского района 1 сентября состоялось торжественное открытие комплекса с бассейном и помещениями для культурно-массовых мероприятий после капитального ремонта.

Как рассказал директор спорткомплекса Дмитрий Чулов, серьезный ремонт не проводился в здании почти десять лет. На реализацию проекта было направлено более 3 млн рублей. Средства были выделены из федерального и областного бюджетов, а также из бюджета самого спорткомплекса. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В культурно-спортивный комплекс «Путевка» входит 25-метровый бассейн, который предназначен для аквааэробики и обучения плаванию, а также спортивные и тренажерные залы.

В рамках ремонтных работ было заменено пленочное покрытие чаши бассейна, отремонтирована система трубной обвязки. Также были проведены работы в душевых, раздевалках и санузлах, приведена в порядок кровля, вестибюль и административные помещения.

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