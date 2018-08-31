Профессиональный роликодром появился в Туле

В детском конькобежном центре округа Тулы открылся профессиональный роликодром. Об этом сообщает пресс-служба комитета Тульской области по спорту.

Роликодром открылся на улице Заварной Зареченского района округа Тулы. Он рассчитан на занятия как для детей, так и для взрослых. Дети смогут кататься зимой на коньках, а летом на роликах, а профессиональные спортсмены будут иметь возможность регулярно тренироваться и готовиться к Олимпийским играм, сообщает ИА «Тульские новости».

По информации комитета области по спорту, новый спортивный объект соответствует всем необходимым стандартам. Также отмечается, что его уже опробовали профессиональные конькобежцы.

Ранее в августе сообщалось о том, что центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне готовится к открытию. Педагогический состав для работы в центре сформирован из числа преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого.