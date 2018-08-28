Проекты музея «Куликово поле» стали лауреатами всероссийского конкурса

Два проекта музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области отметили наградами V Всероссийского конкурса в области событийного туризма. Мероприятие проводилось с 23 по 26 августа в рамках VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo на территории горного парка «Рускеала» Республики Карелия.

Как сообщается на странице музея в социальной сети, проект «Обряд-церемония театрализованные проводы в армию «Достойны славы предков» стал лауреатом III степени в номинации «События патриотической и гражданской направленности», а проект всероссийского экологического арт-фестиваля «Цветет ковыль» стал лауреатом II степени в номинации «Эко-события». Об этом пишет ИА «Тульские новости».

Проекты музея-заповедника «Куликово поле» выигрывали во всероссийских конкурсах и ранее. Так, 17 августа 2018 года игре «Епифанская ярмарка» присудили I место в номинации «Сувенир-игрушка» на региональном этапе фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».