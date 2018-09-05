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Школьникам в Сургуте заменят дневники с неправильным гербом на новые

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Власти Сургута полностью изъяли тираж дневников для первоклассников с ошибкой в изображении российского герба, рассказали в департаменте образования города. Новые с исправлениями обещают напечатать в течение двух недель, сообщает ТАСС.

Ошибку допустили при верстке дневников, но выявили только во время их выдачи.

«В отношении лиц, допустивших ошибку, приняты меры дисциплинарного взыскания», — пояснили в департаменте.

4 сентября, сообщалось, что первоклассники получили дневники, на которых изображен российский герб с ошибкой. Двуглавый орел на них держит серп и молот вместо скипетра и державы.

Такие дневники получили порядка шести тысяч первоклассников. По данным агентства, проект «Дневник Сургутского первоклассника» реализуется с 2012 года и содержит краеведческую информацию.

27 августа стало известно, что в Оренбурге закупили более 10 тыс. дневников с фото арестованного мэра Евгения Арапова.

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