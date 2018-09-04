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Школьникам в Сургуте раздали дневники с ошибкой в гербе России

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Фото: Global Look Press/Andrey Grebnev
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Первоклассникам в Сургуте выдали дневники, на которых изображен российский герб с ошибкой. Информацию об этом подтвердили ИА «Ура.ру» в городской администрации.

Двуглавый орел на дневниках первоклассников держит серп и молот вместо скипетра и державы. В мэрии города заявили, что разбираются в ситуации и выясняют, каким образом бракованные дневники попали в учебное заведение. По предварительным данным, ошибка была допущена в областной ульяновской типографии, сообщает телеканал «360». В администрации Сургута пообещали заменить дневники в ближайшее время.

«Заменим тираж в течение одной-полутора недель, будет новый тираж, это совершенно очевидно… За счет издательства или нет — не могу пока сказать», — приводит «РИА Новости» слова советника главы Сургута Александра Оверчука.

Всего такие дневники получили порядка шести тысяч первоклассников. Школьные принадлежности им выдали в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника», запущенного в 2012 году.

27 августа сообщалось, что в Оренбурге закупили более 10 тыс. дневников с фото арестованного мэра Евгения Арапова.

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