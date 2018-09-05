Комитет постпредов стран ЕС 5 сентября в очередной раз согласовал продление санкций против России – на следующие шесть месяцев. Одновременно с этим Британия объявила о наличии подозреваемых в «деле Скрипалей», что дало повод Терезе Мэй тут же заявить о готовности Лондона добиваться очередного расширения антироссийских санкций. Оба этих события, впрочем, можно назвать предсказуемыми и рутинными. В бурно меняющемся мире Запада санкции против России становятся неким статус-кво, в отношении которого находят консенсус конкурирующие по иным вопросам политические элиты.

И это вполне логично. Нарушение этого консенсуса политиком западной ойкумены уже явно чревато маргинализацией, с весьма вероятным последствием в виде утери собственного элитного статуса. В свое время это чуть было не случилось с Галилеем, непредусмотрительно заявившим, что Земля вращается вокруг солнца, а не наоборот. Новый религиозный культ, согласно которому источником всех проблем является Россия, уже практически сложился. И в заявлениях западных политиков речь давно идет не столько об аргументах, сколько о декларировании обретших формат санкций новых «символов веры». В роли современной инквизиции, ставшей на охрану нового культа, оказались США. А то, насколько эта инквизиция может быть суровой, более чем ярко продемонстрировал относительно недавний и очень громкий закат политической карьеры бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Он незадолго до настигнувших его неприятностей вдруг вздумал усомниться в глобальной устойчивости доллара.

Эта новая реальность требует здравого осмысления: очевидно, что переждать ее не получится. При том, что видимость «временной» природы пролонгируемых каждый раз на полгода санкций постоянно будет порождать на этот счет необоснованные иллюзии. В их свете сама необходимость такого осмысления будет представляться ненужной, сомнительной и проблематичной. Тем не менее, эту новую реальность надо замечать и с ней работать – и чем раньше это произойдет, тем меньше будут возможные потери России от нового культа. Как минимум, сам факт его наличия ставит под сомнение любое соглашение, достигнутое с Москвой: очевидным образом политик, заключающий сделку с Россией, может быть вполне эффективно обвинен в предательстве собственных национальных интересов. Даже если этот политик – президент США Дональд Трамп.

Более того, именно он и является, пожалуй, более существенной, если не первичной, целью новой антироссийской религии, нежели Россия: оппоненты Трампа, утеряв два года назад контроль над процессом принятия решений, сделали все, чтобы сохранить за собой прерогативу формулировать правила, по которым те будут приниматься. И это оказалось тоже вполне эффективно. В рамках новой системы ценностных координат все западные политики будут вынуждены соревноваться в радикальности своей позиции по отношению к России. Включая, кстати, и самого Трампа, который с помощью такого радикализма будет пытаться доказать, что он никак не зависит, не зависел, и не намерен зависеть от Москвы.

В политической науке такое положение дел называется «инкрементализмом». Это значит, что любой облеченный властью политик, прекрасно отдавая себе отчет в условности навязанных правил игры, тем не менее вынужден нечто сделать в «нужном» направлении. Да, разумеется, каждый стремится при этом не изменить общий баланс, понимая, что это может обернуться катастрофой, и искренне надеется, что его «малый взнос» никак на общую картину не повлияет. На практике это означает фактическую непредсказуемость последствий любого принимаемого «в нужном русле» решения: никто и никогда наверняка не знает, где именно количество переходит в качество, и какая именно соломинка может оказаться последней для многострадальной спины верблюда. Стремление следовать новому ритуалу в один момент может обернуться крайне опасным развитием событий.

Соответственно, как минимум разумным будет отдавать себе отчет, что сохранение тенденции к эскалации санкционной реальности будет иметь следствием снижение запаса прочности любых сделок между Россией и Западом, а в отдаленной перспективе – и угрозу масштабной дестабилизации. И это та проблема, игнорирование которой может обойтись крайне дорого. Правда, и способы ее решения кардинально отличаются друг от друга. Как известно, эффективное противостояние внешнему религиозному культу, который ставит себе целью борьбу с вами, возможно двумя способами. Это либо принятие этого культа, что тут же снимет внешнее давление, либо порождение собственной картины мира – достаточно убедительной, чтобы на ее фоне культ выглядел примитивно и неубедительно.

Первый путь – и его цену – в полной мере продемонстрировал в свое время Горбачев, обнаруживший себя в близкой к сегодняшней ситуации. По второму пути, как теперь в полной мере выясняется, смог провести свою страну Дэн Сяопин. Сейчас Россия точно не захочет пойти по первому пути, а вот сможет ли пройти по второму – вопрос, ответ на который даст только практика. Однако очевидно, что оставаться на месте и не делать никакого выбора в данном случае будет попросту невозможно.

Автор — доцент МГИМО, политолог

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