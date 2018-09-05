СК назвал инсинуациями заявления о «подмене» черных ящиков польского Ту–154

Заявления главы польской подправительственной комиссии Антония Мачеревича о том, что Россия могла «подменить черные ящики польского самолета Ту–154М после авиакатастрофы в апреле 2010 года, в Следственном комитете РФ назвали ничем не подкрепленными инсинуациями.

«Складывается впечатление, что господин Мачеревич вообще не понимает, о чем говорит. Его заявления, которые он основывает на своих «знаниях» о том, что якобы такого количества самописцев в самолете типа Ту-154 не предусмотрено, просто вызывают недоумение», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко в среду, 5 сентября.

Она предположила, что Мачеревич не располагает данными о том, сколько бортовых самописцев должно быть штатно установлено на подобных самолетах. Кроме того, он не ознакомился с материалами дела и техническим отчетом МАКа, доступным в интернете на нескольких языках.

Петренко добавила, что на месте падения польского Ту-154М нашли кроме нескольких бортовых регистраторов и бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ, который польская сторона установила самостоятельно, в качестве дополнительного.

«Кстати, его установка не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО «Туполев»), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО «Прибор»). То есть польская сторона сначала сама установила дополнительный нештатный регистратор, а теперь появляются заявления, что регистраторов слишком много», — подчеркнула официальный представитель СК.

Петренко напомнила, что все работы по вскрытию и копированию информации со штатных самописцев производились с участием авиационных специалистов Польши, а также военной прокуратуры страны, а вскрытие и копирование информации с последнего, польского, — в Варшаве.

В заявлении ведомства, которое опубликовано на его сайте, отмечается, что совместная работа сотрудников Следственного комитета и компетентных органов Польши на месте расположения фрагментов польского самолета продолжается.

В апреле польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая причины крушения под Смоленском самолета Ту-154М, аннулировала первый официальный отчет о причинах катастрофы, представленный Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий в июле 2011 года.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все погибли.