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Более 10 рязанских школ оказались в черном списке Рособрнадзора

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Рособрнадзор проанализировал российские школы на предмет объективности оценки результатов всероссийских проверочных работ. На основании этого исследования ведомство составило черный список.

Как сообщает РИА «7 новостей», в этот список попали и 12 школ из Рязанской области. Всего же в нем около 850 школ по всей России. Они, как показала проверка, показывают необъективные результаты ВПР.

Ранее «Известиям» рассказали в Министерстве просвещения о том, что в России количество сирот снизилось до рекордно низкого уровня. Так, по состоянию на 1 сентября в базе данных числятся 47,8 тыс. таких детей. В детских домах за последние 10 лет воспитанников стало меньше на 67,8 тыс.

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