Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня. По состоянию на 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах числятся 47,8 тыс. ребят. За последние десять лет воспитанников в детских домах стало на 67,8 тыс. меньше. Об этом «Известиям» рассказали в Минпросвещения.

Эксперты связывают уменьшение численности сирот с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот приемным семьям. Также они отмечают тенденцию к увеличению количества переданных в семьи детей с инвалидностью.

Государство активно поддерживает приемные семьи путем выплат, размер которых зависит от субъекта, формы устройства (опека, приемная семья, патронат), числа взятых из сиротских учреждений детей, возраста и состояния их здоровья. Кроме того, в стране работают школы приемных родителей и большое число других организаций, занимающихся медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей.

Тем не менее, по оценке экспертов, велико число тех, кто находится на попечении государства по заявлению родителей. Дети из этой категории не попадают в банк сирот и не могут быть устроены в новую семью в связи с временным характером заявления.

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Число сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня