Прямой эфир

Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня. По состоянию на 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах числятся 47,8 тыс. ребят. За последние десять лет воспитанников в детских домах стало на 67,8 тыс. меньше. Об этом «Известиям» рассказали в Минпросвещения.

Прием окончен: число усыновленных детей в одной семье хотят сократить
Почему одними ограничениями не избавиться от насилия над приемными детьми

Эксперты связывают уменьшение численности сирот с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот приемным семьям. Также они отмечают тенденцию к увеличению количества переданных в семьи детей с инвалидностью.

Государство активно поддерживает приемные семьи путем выплат, размер которых зависит от субъекта, формы устройства (опека, приемная семья, патронат), числа взятых из сиротских учреждений детей, возраста и состояния их здоровья. Кроме того, в стране работают школы приемных родителей и большое число других организаций, занимающихся медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей.

Тем не менее, по оценке экспертов, велико число тех, кто находится на попечении государства по заявлению родителей. Дети из этой категории не попадают в банк сирот и не могут быть устроены в новую семью в связи с временным характером заявления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Число сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сиротам отведут не более 25% квартир в домах
Это также станет стимулом для застройщиков возводить жилье более высокого качества
Минпросвещения предложило ограничить число детей в приемных семьях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017