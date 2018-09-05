В США разработали пуленепробиваемые рюкзаки для школьников

Пуленепробиваемые рюкзаки для школьников разработали в США с целью защиты от возможных атак в учебных заведениях. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Разработкой аксессуара занималась израильская компания Masada Armor. Производитель отмечает, что рюкзак можно носить ежедневно и относиться к нему как к привычному школьному предмету. Представитель компании Яир Розенберг подчеркнул, что рюкзак способен выдержать выстрелы из огнестрельного оружия.

«Мы решили сделать подобное, поскольку в школах США увеличились случаи насилия с применением оружия», — приводит его слова телеканал «360».

Вес рюкзака составляет менее трех килограммов, а цена колеблется в пределах $700. В бронежилет обычный с виду рюкзак превращается почти мгновенно. В настоящее время компания работает над разработкой прототипа для детей младшего возраста.

28 августа руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль рассказал об опасности носки рюкзаков для детей.