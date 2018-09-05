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Мужчина утонул во время рыбалки в Татарстане

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Житель Ижевска утонул в Татарстане во время рыбалки. Розыски мужчины велись несколько дней.

По данным МЧС, компания из восьми человек в выходные приехала из Ижевска на реку Иж в Агрызском районе. В вечернее время друзья распивали спиртное, после чего один из мужчин пропал. Сначала рыбаки пытались самостоятельно найти пропавшего. На следующий день они обратились к спасателям, сообщает ИА «Сусанин».

Сотрудники МЧС проверили береговую линию, лесной массив, поля и дороги. Тело мужчины обнаружили в акватории реки через два дня после пропажи.

Точные причины смерти рыбака установит экспертиза.

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