Прямой эфир

Тело утонувшего рыбака обнаружили в реке Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дергачевском районе Саратовской области в реке Большой Узень обнаружили тело погибшего мужчины.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пропал 61-летний житель поселка Зерновой. Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Полиция обратилась к спасателям, которые направили водолазов на предполагаемое место происшествия для проведения поисков. Об этом ИА «Взгляд-инфо» рассказал начальник облспаса Юрий Юрин.

Поисковую операцию проводить не пришлось, так как к моменту прибытия спасателей тело мужчины всплыло на поверхность реки. Сейчас правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшего четыре дня назад рыбака разыскивают в реке Приморья
Жительница Барнаула погибла во время сплава по алтайской Катуни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017