Тело утонувшего рыбака обнаружили в реке Саратовской области

В Дергачевском районе Саратовской области в реке Большой Узень обнаружили тело погибшего мужчины.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пропал 61-летний житель поселка Зерновой. Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Полиция обратилась к спасателям, которые направили водолазов на предполагаемое место происшествия для проведения поисков. Об этом ИА «Взгляд-инфо» рассказал начальник облспаса Юрий Юрин.

Поисковую операцию проводить не пришлось, так как к моменту прибытия спасателей тело мужчины всплыло на поверхность реки. Сейчас правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего.