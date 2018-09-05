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Футболку со следами крови обнаружили у обвиняемого в убийстве полицейского мужчины

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Футболку со следами крови обнаружили по месту жительства мужчины, которого обвиняют в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене. Об этом в среду, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«В ходе обыска по месту жительства обвиняемого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена принадлежность биологических следов», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

Следствие в среду выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого, добавили в СК.

Убийство 23-летнего полицейского Андрея Райского произошло на станции метро «Курская», когда он остановил Нурлана Муратова для проверки документов. Мужчина отдал сотруднику правоохранительных органов свой паспорт и попросился в туалет, откуда долго не выходил. По предварительной версии, когда Райский решил выяснить, в чем дело, Муратов выхватил у него пистолет и выстрелил полицейскому в голову. После этого он вышел на станцию и столкнулся с уборщицей. Мужчина указал ей на подсобное помещение, расположенное в углу платформы, которое женщина решила проверить. В этот момент Муратов сел в вагон и уехал.

Подозреваемый в совершении преступления отрицает свою вину. Муратов заявляет, что после задержания он в стража порядка не стрелял, а стоял на том месте, где ему велел полицейский, хотя звук выстрела слышал.

Судебные медики 4 сентября высказали предположение, что причиной смерти сержанта стал удар тупым предметом по голове. Это мог быть кастет, который был с собой у Муратова.

По новой версии, в служебном туалете завязалась драка. Муратов несколько раз ударил Райского кастетом. Полицейскому удалось выстрелить из служебного пистолета, но пуля два раза срикошетила и попала ему в глаз. Эксперт считает, что даже если бы огнестрельного ранения не было, сотрудник полиции всё равно вскоре скончался бы от нанесенного ранее удара по голове.

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.Как сообщает РЕН ТВ, по данным,

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