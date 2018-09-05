Школьница сломала ногу на уроке физкультуры в Петербурге

14-летняя девочка сломала ногу во время урока физкультуры в школе Санкт-Петербурга. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в одну из городских больниц.

Инцидент произошел накануне 4 сентября в школе №73 на проспекте Энгельса в Выборгском районе. Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у школьницы закрытый перелом бедра со смещением.

Сейчас полиция проводит проверку в отношении педагога, который проводил урок.

Ранее в одной из школ Свердловской области старшеклассница получила серьезную травму коленного сустава. Это также произошло на уроке физкультуры. Выяснилось, что педагог не отправил девочку к медицинскому работнику и не вызвал скорую помощь в школу. Позже подростку была сделана операция.