В Сети появился трейлер фильма о теракте в Осло

В интернете появился трейлер фильма «22 июля». Ролик опубликован 4 сентября на Youtube-канале стримингового сервиса Netflix.

Картина посвящена теракту 2011 года в норвежском Осло, который совершил Андерс Брейвик.

За работу взялся американский режиссер Пол Гринграсс («Джейсон Борн», «Потерянный рейс»). Роль Брейвика исполнил норвежский актер Андерс Даниелсен Лье («Клео и Поль», «Персональный покупатель»).

Премьерный показ ленты состоится на Венецианском кинофестивале.

22 июля 2011 года в Осло произошел двойной теракт. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий. Через несколько часов мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере. Жертвами стали 77 человек, еще 151 человек получил ранения.

Андерса Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы.