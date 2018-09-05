Лавров назвал кощунством собирать «нормандский формат» после убийства Захарченко

Проводить новые переговоры в «нормандском формате» после убийства главы ДНР Александра Захарченко является кощунственным и неуместным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 сентября.

«Нормандский формат» — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот «нормандский формат» собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства», — отметил глава российского МИДа в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам Лаврова, повлиять на киевские власти могут в Вашингтоне. Москва же воздержится от принятия жестких решений и будет настаивать на выполнении Минских договоренностей.

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Предположительно, взрывное устройство было заложено в люстру или торшер.

Власти ДНР считают произошедшее терактом и подозревают властей Киева в организации покушения.

Позже были задержаны украинские диверсанты. По словам советника Захарченко, задержанные признали, что убийство организовали спецслужбы Украины.

Ранее Лавров уже отмечал, что после убийства главы ДНР проведение встречи лидеров «нормандской четверки» невозможно. По его словам, убийство является провокацией с целью сорвать выполнение минских соглашений.