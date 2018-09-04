В Уганде крокодил утащил женщину с младенцем под воду

В Уганде крокодил напал на женщину с маленьким ребенком и утащил обоих под воду.

Как сообщает 4 сентября The Daily Monitor, инцидент произошел, когда женщина с пятимесячным младенцем пришла к озеру Альберт за водой.

Находившиеся на берегу местные жители заметили приближение крупной рептилии и успели убежать. После того как крокодил напал на женщину, очевидцы попытались ее спасти.

«Местные пытались ее спасти, но их усилия были напрасны, потому что крокодил с ее телом уже скрылся под водой», — рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Тела женщины и ребенка так и не нашли. У погибшей остались трое детей в возрасте от двух до десяти лет.

9 августа сообщалось, что жителям Уганды приходится покидать свои дома из-за нашествия голодных крокодилов. В деревнях вблизи озера Виктория крокодилы в поисках еды начали забредать в дома и огороды местных жителей.