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Крокодил «взял на абордаж» лодку рыбаков в Австралии

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Фото: Depositphotos
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Рыбаки в Австралии засняли видео нападения крокодила на их лодку. Запись опубликована на странице одного из них в соцсети Facebook.

На кадрах записи видно, как хищник поначалу плавает рядом с лодкой, а потом неожиданно прыгает в нее, сбивает стул и падает обратно в воду, пишет телеканал «Звезда». В результате инцидента никто не пострадал.

Где именно произошла встреча австралийских рыбаков с рептилией, не сообщается. По мнению пользователей Сети, это может быть север страны, в частности, штат Квинсленд.

10 июля сообщалось, что огромного гребнистого крокодила поймали в Австралии.

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