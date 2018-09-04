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Украина вслед за ЕС может отменить переход на летнее время

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Минэкономразвития Украины планирует обратиться в правительство с предложением отменить переход на летнее время, если Евросоюз примет аналогичное решение на своей территории.

Такую инициативу в ведомстве объяснили тем, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, «которым предусматривается имплементация европейского законодательства», сообщает агентство УНН.

В министерстве отметили, что «экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют».

Инициатива по отмене летнего и зимнего времени принадлежит Европейской экономической комиссии ООН. С 4 июля по 16 августа Европейский союз провел онлайн-опрос на тему отмены регулярного перехода на зимнее и летнее время. В нем участвовали 4,6 млн граждан стран, входящих в организацию. По предварительным данным, 84% респондентов выступили за отмену перевода часов.

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