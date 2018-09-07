Неуловимый мститель

В российский прокат вышел «Великий уравнитель 2» — криминальная драма Антуана Фукуа о бывшем оперативнике ЦРУ в отставке, ставшем одиноким мстителем. «Ворошиловского стрелка» американских трущоб играет Дензел Вашингтон, которой сейчас редко появляется в кино и еще реже берет в руки пистолет. И если в первой части франшизы его герой имел дело с русской мафией, то теперь на пути у него встала банда коррумпированных агентов спецслужб.

Когда-то Роберту (Дензел Вашингтон) попал в руки список из 100 книг, которые нужно прочитать, прежде чем умереть. Его покойная жена не дожила и до середины этого списка. Роберту повезло больше. На днях он начал читать последнюю, сотую, книгу — «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Томик объемный, хватит надолго, но скорых перемен явно не избежать. А больше, чем перемены, Роберт ненавидит лишь беспорядок и несправедливость. Каждый день он садится в свое такси, блуждает по городу и помогает всем, кто встретится на пути, — добрым словом, советом или кулаком.

Однажды, сильно раньше, чем кончилась книга, перемены все-таки пришли к нему в дом. Неизвестные жестоко убили его единственную подругу — Сьюзен (Мелисса Лео). Та работала в военной разведке и перешла дорогу опасным людям. Теперь у Роберта больше не осталось друзей, но стало больше врагов. А враги Роберта, как правило, долго не живут.

Сюжет «Великого уравнителя» отдаленно основан на одноименном сериале, который был весьма популярен в США в 1980-е. Но что важнее, перезапуск франшизы снова, почти 15 лет спустя, свел вместе Антуана Фукуа и Дензела Вашингтона. Свой «Оскар» Вашингтон получил как раз за роль в фильме Фукуа «Тренировочный день». В «Великом уравнителе» они как бы переиграли наоборот знакомую коллизию. Если в драме 2002 года герой Вашингтона — коррумпированный коп — был агентом хаоса, портил и калечил чужие жизни, то Роберт МакКол стремится этот испорченый мир как-то починить.

Что отличает Роберта в длинной галерее всех прочих народных мстителей? Поле это хоженое не раз, но такого сочетания, кажется, еще не было — чернокожий пенсионер с фальшивой ленцой методично расправляется с головорезами, по возможности избегая огнестрельного оружия и засекая время схватки на секундомере. Экшна в фильме много, Вашингтон всё так же крут в свои 63, и его противников даже жаль — с первых минут нам дают понять, что шансов выжить у них нет.

Сюжет предсказуемый донельзя, но мотивация главного героя — несколько необычна. МакКолом движет не идеализм и не желание мести. После успешной карьеры в ЦРУ и личной драмы у него не осталось иллюзий. Он знает, что зло прочно обосновалось на этих улицах и искоренить его невозможно. Можно лишь помочь тем немногим, кто оказался рядом, переждать апокалипсис. Или покарать тех единичных преступников, кому не повезло вершить свои делишки в поле зрения Роберта.

При этом усталость в глазах — искренняя. Пенсионер рад бы, наверное, уйти на покой, но мания порядка сильнее. Правила жизни Роберта очень просты. Будильник звонит строго по расписанию, тщательно вымытые яблоки лежат на блюде точно в ряд, а каждый злодей неизбежно получает по заслугам. Когда тебе далеко за 50, себя уже не переделаешь.