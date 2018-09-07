Культурный уикенд: выбор «Известий»

День города вместе с РЕН ТВ

В течение всего воскресного дня на Охотном Ряду будет идти концерт канала РЕН ТВ. На сцену выйдут группы «Манго-Манго», «Конец фильма», «Запрещенные барабанщики», «Приключения Электроников», «Город 312», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Вадим Степанцов и «Бахыт Компот», Найк Борзов и другие звезды. Помимо музыкальной программы, публику ожидают презентации главных блокбастеров нового телесезона от Игоря Прокопенко («Военная тайна»), Олега Шишкина («Загадки человечества») и Владимира Щеглова («Самая полезная программа»).

9 сентября, с 10:00, Охотный Ряд

Концерты на Поклонной горе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В первый день праздника начиная с 12:00 для москвичей и гостей столицы будут петь Денис Клявер, Катя Лель, «Бурановские бабушки», Вадим Казаченко, Татьяна Овсиенко, Сати Казанова, Гузель Хасанова, группа VIVA, Олег Газманов, Дмитрий Колдун, Тамара Гвердцители и многие другие. 9 сентября в 15:00 эстафету примут Анна Семенович, Согдиана, Александр Айвазов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Рада Рай, Вадим Казаченко, Султан Ураган и Елена Терлеева.

8 и 9 сентября, Парк Победы на Поклонной горе

Open-air Дома музыки

На специальной танцевальной площадке у Дома музыки пройдут мастер-классы по степу (18:00), танго (18:30) и восточным танцам (19:00). В завершение танцевального блока выступит ансамбль Cubano Son. Концертную программу вечера откроет трио виртуозных пианистов Bel Suono (20:00). Музыканты исполнят шедевры классической музыки в авторской интерпретации, а также собственные сочинения. Кульминацией праздника станет выступление Валерия Сюткина — музыкант представит свои самые известные песни и новые композиции.

8 сентября, с 18:00, Московский международный дом музыки

День города на Арбате

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В 12:00 на сцене у Театра Вахтангова праздник откроет участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров. В 14:00 начнет работу лекторий — заслуженный артист России педагог Павел Любимцев расскажет про театральную историю Москвы. В 16:00 директор Государственной галереи на Солянке Федор Павлов-Андреевич даст старт дискуссии о перформансе и расскажет, как научиться понимать современное искусство. В 15:55 стартует прогулка-экскурсия по Арбату и его переулкам. Также на пешеходной улице можно будет увидеть выставку фотографий, литографий и гравюр из собраний московских музеев. Экспозиция познакомит зрителей с судьбами выдающихся москвичей, расскажет о происхождении названий старинных улиц и о влиянии моды на повседневную жизнь горожан. В 20:00 состоится концерт известного джазового трубача Вадима Эйленкрига.

8 сентября, с 12:00, улица Арбат

Мероприятия в Доме-музее Марины Цветаевой

8 сентября в 17:00 кураторы музея проведут театрализованную лекцию. Затем состоится специальная экскурсионная программа «Арбат, бульвар и литературные секреты переулков», в ходе которой будет рассказано о писателях и поэтах, чей след остался в арбатских местах. На следующий день в 14:00 пройдет творческая встреча с Константином Богомоловым, театральный режиссер поделится интересными историями о столице. А в 16:00 театр МОСТ совместно с музеем Владимира Маяковского представит театрализованную экскурсию «Мост между Маяковским и Цветаевой».

8 и 9 сентября, Дом-музей Марины Цветаевой

«Москва Пушкинская»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В основном здании театра в честь Дня города состоится экскурсия, посвященная истории театрального особняка на Тверском бульваре. Также в программе — моноспектакль заслуженной артистки России Нины Марушиной «Пинежский Пушкин».

8 сентября, 14:00, Московский драматический театр им. А.С. Пушкина

Maker Faire Moscow

В День города начинает работу третий фестиваль цифрового искусства и творчества — мероприятие, где встречаются новейшие технологии и традиционные ремесла. Посетители смогут увидеть, как из ничего создается что-то полезное, познакомятся с новыми тенденциями в дизайне, образовании и градостроительстве. На фестивале будет представлено свыше 200 проектов, мастер-классов и воркшопов. Программа фестиваля рассчитана на посетителей всех возрастов.

8 и 9 сентября, с 11:00, парк Горького, площадь Искусств перед зданием музея «Гараж»

Праздничный «Музеон»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На протяжении двух дней в парке будет проходить концертно-театральная программа. Ключевой темой станет мода: зрителей ждут показы дизайнеров, мастер-классы по стилю, интенсивы по имиджу от Влада Лисовца, выступление группы «Широко открытыми», Оскара Кучеры и других артистов.

8 и 9 сентября, «Музеон»

«Модные экскурсии»

Музей моды проведет бесплатную пешеходную экскурсию «Модные тренды» по главному магазину страны. Начальник выставочного отдела Полина Уханова расскажет о главных модных тенденциях осени 2018 года, а ее коллеги на примере оформления витрин известных брендов покажут зрителям тренды сезона, расскажут о самых модных цветах и силуэтах.

9 сентября, 15:00, ГУМ

«Осенние гастроли театра Елены Камбуровой»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Свой 26-й сезон Московский театр музыки и поэзии под руководством народной артистки РФ Елены Камбуровой начнет гастролями. Пока в здании театра продолжается ремонт, спектакль «Земля» (12+) режиссера Ивана Поповски покажут в Театре имени Моссовета. Музыкальный руководитель театра Олег Синкин выстроил композицию из фрагментов знаменитых вокальных и инструментальных произведений И.С. Баха.

7, 8 сентября, 19:00, сцена под крышей Академического театра имени Моссовета