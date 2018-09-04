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Опубликованы кадры «десанта» форели в горные озера в США

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Фото: twitter.com/@Utah_DWR
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Агентство по охране дикой природы (DWR) американского штата Юта опубликовало кадры искусственного пополнения популяции форели в горных озерах региона. Видео рыбного «десанта» размещено на официальной странице агентства в Twitter.

«Мы смогли облететь множество горных озер Юты с воздуха. Рыбы крошечные — от 1–3 дюймов (примерно от 2 до 7 см. — iz.ru) в длину, что позволяет более 95% рыб пережить падение», — говорится в сообщении DWR.

Ранее популяцию форели пополняли, загружая рыбу в металлические бочки. Затем их отвозили на озера и там отпускали.

На этот раз государство применило гораздо более быстрый способ. Он называется «экстремальный сброс рыбы», передает телеканал «Звезда».

Видеоролик, на котором зафиксирован сброс форели из самолета в озеро, DWR разместило на прошлой неделе.

Около 63 тыс. мальков стерляди выпустили 31 августа в реку Каму в акватории села Каракулино на территории Удмуртской Республики.

В конце мая текущего года отдыхающие на британском курортном пляже Россили (побережье полуострова Гауэр, графство Уэльс) обнаружили десятки кошачьих акул, выбросившихся на берег. Представитель охраны природных ресурсов Уэльса заявил, что ведомство знало о произошедшем и передало дело Совету Суонси (Уэльс) для расследования.

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