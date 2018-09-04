Опубликованы кадры «десанта» форели в горные озера в США

Агентство по охране дикой природы (DWR) американского штата Юта опубликовало кадры искусственного пополнения популяции форели в горных озерах региона. Видео рыбного «десанта» размещено на официальной странице агентства в Twitter.

«Мы смогли облететь множество горных озер Юты с воздуха. Рыбы крошечные — от 1–3 дюймов (примерно от 2 до 7 см. — iz.ru) в длину, что позволяет более 95% рыб пережить падение», — говорится в сообщении DWR.

Ранее популяцию форели пополняли, загружая рыбу в металлические бочки. Затем их отвозили на озера и там отпускали.

На этот раз государство применило гораздо более быстрый способ. Он называется «экстремальный сброс рыбы», передает телеканал «Звезда».

Видеоролик, на котором зафиксирован сброс форели из самолета в озеро, DWR разместило на прошлой неделе.

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