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Тысячи рыб «сварились» у берегов Калифорнии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mark Conlin
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Более 2 тыс. полосатых кефалей погибли на прошлой неделе у берегов залива Малибу в Калифорнии из-за чрезмерно высоких температур воды. Об этом стало известно онлайн-изданию Live Science.

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Точная причина массового мора рыбы до сих пор неясна, версия с высокой температурой воды является наиболее правдоподобной. В те дни вода нагрелась до 27–28 градусов по Цельсию — верхнего предела, при котором может жить полосатая кефаль. 

Как отмечает издание, высокие температуры воды могут также уменьшить количество растворенного в ней кислорода в воде и способствовать увеличению роста бактерий и водорослей. Однако полосатая кефаль, как правило, терпима к этим факторам.

Полосатая кефаль распространена в прибрежных лагунах Южной Калифорнии. Этот вид рыбы питается органическим мусором, бактериями и мелкими беспозвоночными. Взрослые особи достигают длины 46 см и веса 1,3 кг. 

Массовый мор рыбы также зафиксировали на Украине. Основная причина ЧП — халатное отношение человека к водоемам. 

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