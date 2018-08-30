Тысячи рыб «сварились» у берегов Калифорнии

Более 2 тыс. полосатых кефалей погибли на прошлой неделе у берегов залива Малибу в Калифорнии из-за чрезмерно высоких температур воды. Об этом стало известно онлайн-изданию Live Science.

Точная причина массового мора рыбы до сих пор неясна, версия с высокой температурой воды является наиболее правдоподобной. В те дни вода нагрелась до 27–28 градусов по Цельсию — верхнего предела, при котором может жить полосатая кефаль.

Как отмечает издание, высокие температуры воды могут также уменьшить количество растворенного в ней кислорода в воде и способствовать увеличению роста бактерий и водорослей. Однако полосатая кефаль, как правило, терпима к этим факторам.

Полосатая кефаль распространена в прибрежных лагунах Южной Калифорнии. Этот вид рыбы питается органическим мусором, бактериями и мелкими беспозвоночными. Взрослые особи достигают длины 46 см и веса 1,3 кг.

Массовый мор рыбы также зафиксировали на Украине. Основная причина ЧП — халатное отношение человека к водоемам.