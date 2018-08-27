На Украине зафиксировали массовый мор рыбы

Массовый мор рыбы зафиксировали с начала года в ряде регионов Украины, сообщает Ассоциация рыболовов страны.

Печальная ситуация наблюдается в Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской и Полтавской областях.

По данным организации, основной причиной ЧП является халатное отношение человека к водоемам, аномальная жара, маловодный год, попадание в воду химикатов с полей, а также неудовлетворительная работа природоохранных структур. Все эти факторы провоцируют резкое уменьшение содержания кислорода в воде, что приводит к мору рыбы.

Как отмечает украинское издание «Вести», еще в 2017 году в 980 водоемах произошли заморные явления из-за жары и разрастания сине-зеленых водорослей, выделяющих токсины при гниении.

Тем временем в ряде населенных пунктов Украины назревает экологическая катастрофа. К примеру, экологи опасаются за утопающий в нечистотах поселок Мирный, где за 25 лет так и не построили очистных сооружений.