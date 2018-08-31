Более 60 тыс. мальков стерляди выпустили в Каму на территории Удмуртии

В акватории села Каракулино на территории Удмуртской Республике в реку Каму выпустили 63 тыс. мальков стерляди.

Как сообщает пресс-служба администрации города Сарапул, место для выпуска рыбы определили ихтиологи, затем их решение утвердило Федеральное агентство по рыболовству. Специалисты выбирали место выпуска исходя из необходимых условий для рыбы, в том числе наличие песчано-галечного дна с зарослями растительности для корма.

Средний вес малька составил 130 г. По мнению ихтиологов, акватория у села Каракулино является наиболее подходящим местом для выпуска стерляди. Здесь имеются все необходимые условия для ее дальнейшего обитания, сообщает ИА «Сусанин».

В администрации Сарапула также отметили, что зарыбление проводится в целях компенсации нанесенного водным биологическим видам ущерба во время осуществления хозяйственной деятельности.