Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев

Миграция граждан Украины имеет катастрофический характер: страну покидает около 1 млн человек каждый год. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире украинского телеканала ICTV.

«У нас действительно катастрофическая ситуация: примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — цитирует его RT.

Климкин добавил, что такая ситуация сохранится и в ближайшее время.

При этом только в соседней Польше проживает около 1,4 млн украинцев, а в России — не менее 3 млн.

Всё это приводит к тому, что на Украине остается всё меньше свободных рабочих рук.

Каждый год почти 9 млн украинцев уезжают на сезонные работы за границу, сообщал в июле министр социальной политики Украины Андрей Рева.