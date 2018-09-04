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США будут добиваться освобождения журналистов Reuters в Мьянме

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Фото: REUTERS/Antoni Slodkowski
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Вашингтон будет добиваться освобождения журналистов агентства Reuters, которых приговорили к семи годам тюрьмы в Мьянме за разглашение гостайны при расследовании убийств мусульман-рохинджа в республике. Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

«Очевидно, что военные Мьянмы совершили огромные зверства. Задача прессы в свободной стране — информировать людей и привлекать властей к ответственности», — сказано в заявлении постпреда в Twitter 4 сентября.

Хейли назвала «осуждение журналистов» «ужасным пятном на бирманском правительстве» (Бирма — прежнее название Мьянмы. — Ред.).

Журналисты Reuters Ва Лон и Сое Оо были задержаны в Мьянме в декабре 2017 года за освещение жизни мусульманской народности рохинджа в республике. Местные власти считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство.

3 сентября суд признал журналистов виновными в получении документов, которые могли «подорвать национальную безопасность», в частности в обладании сведениями о перемещениях армии и полиции. Ва Лон и Сое Оо приговорены к семи годам тюрьмы в Мьянме. 

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