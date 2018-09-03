Суд в Мьянме приговорил журналистов Reuters к семи годам тюрьмы

Журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы в Мьянме за разглашение государственной тайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа в республике.

Суд признал 32-летнего Ва Лона и 28-летнего Сое Оо виновными в получении документов, которые могли «подорвать национальную безопасность», в частности корреспонденты агентства смогли достать якобы секретные документы о передвижениях армии и полиции.

Приговор журналистам осудили в Организации Объединенных Наций. Представитель ООН в Мьянме Кнут Остби расценил его как нарушение свободы слова и потребовал освободить мужчин.

«Свободная пресса имеет важнейшее значение для мира, справедливости и прав человека. Мы разочарованы сегодняшним решением суда», — написал дипломат в Тwitter.

Журналисты Reuters были задержаны в Мьянме 12 декабря 2017 года. Репортеры освещали разные темы, в том числе положение мусульманской народности рохинджа в республике. Местные власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают право этих людей на гражданство, несмотря на то, что многие уже давно живут в Мьянме.

За последние годы жертвами столкновений на религиозной почве в республике стали несколько тысяч человек. Резкое обострение конфликта между буддистским большинством и исповедующими ислам рохинджа произошло 25 августа 2017 года после нападения боевиков рохинджа на блокпосты полиции.