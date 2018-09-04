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В Киеве заявили о задержании украинского судна в Крыму

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Фото: РИА Новости/Владимир Саяпин
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В Главном управлении Национальной полиции Украины по Крыму и Севастополю заявили о задержании российскими пограничниками украинского судна в Крыму. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства 3 сентября.

«Поступило сообщение <...> о задержании 28.08.2018 представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД 2105» и членов его команды», — сказано в сообщении в Facebook.

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Утверждается, что на данный момент судно находится на пограничной заставе в Севастополе, задержаны четверо граждан Украины. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

Комментария со стороны российских властей пока не поступало.

Ситуация с мореходством в Азовском море обострилась после задержания Украиной судна «Норд» с 10 россиянами в марте. Капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», досудебное расследование в его отношении продлено до 1 сентября. Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Дело против остальных моряков закрыли в конце августа.

После этого в августе в херсонском порту был задержан российский танкер «Механик Погодин» с 12 моряками. В Киеве задержание объяснили претензиями к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Украинские власти объявили о блокировке судна в порту Херсона на три года, а также неоднократно пытались проникнуть на борт танкера. 

Киев не признает итоги референдума на полуострове и считает переход Крыма и Севастополя под российскую юрисдикцию незаконным.

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