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В США рассказали о недостатках истребителя F-35B

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский истребитель пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II не может похвастаться малозаметностью, так как рассчитан на транспортировку тяжелых бомб на пилонах (внешних подвесках под крыльями), пишет The National Interest.

Кроме того, издание отмечает, что максимально вооружать F-35B не получится, так как при этом самолет становится чрезмерно тяжелым и теряет возможность совершать вертикальную посадку на авианосец.

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«Если бы F-35B взлетел с максимальным весом, ему либо пришлось бы израсходовать свое оружие в бою, либо сбросить его перед посадкой», — пишет The National Interest.

Эксперты издания указывают, что базовый вариант истребителя (F-35A) в отличие от F-35B Lightning II способен размещать во внутреннем отсеке тяжелые противобункерные бомбы.

Журнал, тем не менее, приходит к выводу, что F-35B не сильно отличается от F-35A.

Он имеет те же самые первоклассные сенсорные системы, радар и возможности передачи данных, но ограничен в маневренности и оружии», —говорится в статье.

Истребители F-35 Lightning II выпускаются с 2001 года. Он относится к семейству малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения и представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

1 сентября сообщалось, что у F-35 обнаружили уязвимость перед ударами молний.

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